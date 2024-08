Idosa é resgatada com vida em região de mata em Paulo Afonso

- Foto: Divulgação

Uma idosa de 82 anos foi resgatada na manhã desta sexta-feira, 9, por bombeiros militares do 15° BBM, em Paulo Afonso. Letícia Teixeira, de 82 anos, ex-professora do COLEPA estava desaparecida desde o dia 7 de agosto, e foi encontrada com vida e consciente na região de mata conhecida como 'Taboas', no bairro Centenário, em Paulo Afonso.

Segundo o corpo de bombeiros, após o resgate, a vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma avaliação médica especializada.

Para a localização, os militares utilizaram drones para sobrevoar a área e ampliar o alcance visual das buscas. As guarnições também se mobilizaram por terra, mapeando a região e cães farejadores especializados foram solicitados para auxiliar na localização da vítima. Durante todo o período de buscas, a colaboração da comunidade local foi fundamental.