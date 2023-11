Idoso atingido por raio em Teixeira de Freitas é transferido para HGE | A TARDE

O idoso que foi atingido por um raio em Teixeira de Freitas foi transferido da UTI aérea para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.



Com 64 anos, Gildásio estava na varanda de sua casa quando foi atingido por um raio e teve 70% do corpo queimado.

A equipe médica que o acompanhava solicitou sua regulação para unidade com suporte especializado, sendo aceito no HGE por ser referência no tratamento de queimaduras.

“Fui muito bem acolhido desde o acidente. Até agora, tudo foi fácil, graças a Deus. Só tenho a agradecer, uma referência boa aqui no estado da Bahia, o HGE. Estou muito satisfeito”, disse Gildásio.

Filho caçula de Gildásio, Joare disse ter se surpreendido com o atendimento dado ao pai, tanto na regulação quanto durante o tratamento.

"Embarcamos no aeroporto de Teixeira no mesmo dia em que solicitaram a transferência para o HGE", afirmou Joare, que acompanha o pai desde a saída de Teixeira de Freitas.

Segundo a diretora da Central Estadual de Regulação (CER), Rita Santos, o resultado veio a partir do trabalho prestado pela equipe da CER, que, atualmente, conta com 600 profissionais, entre médicos reguladores e auxiliares de regulação, integrado à oferta de equipamentos de saúde e sua capilaridade em todo estado.

“Isso se deve à ampliação dos serviços e leitos que o governo do Estado vem garantindo a cada mês. Essas ações, implantadas em todas as regiões de saúde, têm garantido não só um número maior de atendimentos, mas também a redução no tempo de espera”, afirma Rita Santos.