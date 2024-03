Idoso de 63 anos é morto a facadas em Jequié | A TARDE

Um idoso foi vítima de golpes de faca na noite deste domingo, 25, em Jequié, município localizado no sudoeste da Bahia.

Informações da Polícia Civil indicam que o idoso de 63 anos, identificado como Gilson de Azevedo Santos, foi encontrado em sua residência, na Rua Juazeiro, bairro da Amaralina. Ele apresentava sinais de espancamento.

O corpo foi encontrado dentro de casa, por policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito no local.

Autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela 1ª Delegacia Territorial (DT/ Jequié).