Idoso de 66 anos é morto a tiros na Avenida Suburbana

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Um idoso de 66 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira, 25, na Avenida Afrânio Peixoto, em Santa Luzia do Lobato, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Adalberto Messias Ferreira. Serviço de Investigação de Local de Crime foi acionado e realizou as primeiras diligências. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção, a fim de que o Departamento de Polícia Técnica fosse acionado.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso.