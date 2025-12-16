Menu
BAHIA
PROCURADO!

Idoso de 81 anos desaparece em Mairi, no centro-norte da Bahia

Roseval Oliveira Borges saiu de casa na manhã de sexta-feira, 6, e não foi mais visto Familiares pedem ajuda para lo

Isis Cedraz

Por Isis Cedraz

16/12/2025 - 10:27 h
Roseval foi visto pela última vez na sexta-feira, 6
Roseval foi visto pela última vez na sexta-feira, 6

Um idoso identificado como Roseval Oliveira Borges, conhecido pelo apelido de “Nem Machante”, está desaparecido no município de Mairi, no centro-norte da Bahia, desde a manhã da última sexta-feira, dia 06 de dezembro.

De acordo com informações da família, Roseval, de 81 anos, saiu de sua residência por volta das 9h e, desde então, não foi mais visto. Ele estava conduzindo um veículo Volkswagen Parati, cor branca, de placa JPZ2A93, no momento do desaparecimento.

Imagem ilustrativa da imagem Idoso de 81 anos desaparece em Mairi, no centro-norte da Bahia
| Foto: Divulgação

Familiares e amigos estão mobilizados em buscas e pedem a colaboração da população para ajudar a localizar o idoso. Qualquer informação que possa contribuir com o paradeiro de Roseval Oliveira Borges deve ser comunicada imediatamente pelos telefones:

📞 (74) 99954-0858

📞 (71) 99968-7695

A família reforça o apelo para que a informação seja compartilhada, aumentando as chances de localização. Qualquer informação, por menor que pareça, pode ser fundamental.

