Idoso de 81 anos desaparece em Mairi, no centro-norte da Bahia
Roseval Oliveira Borges saiu de casa na manhã de sexta-feira, 6, e não foi mais visto Familiares pedem ajuda para lo
Por Isis Cedraz
Um idoso identificado como Roseval Oliveira Borges, conhecido pelo apelido de “Nem Machante”, está desaparecido no município de Mairi, no centro-norte da Bahia, desde a manhã da última sexta-feira, dia 06 de dezembro.
De acordo com informações da família, Roseval, de 81 anos, saiu de sua residência por volta das 9h e, desde então, não foi mais visto. Ele estava conduzindo um veículo Volkswagen Parati, cor branca, de placa JPZ2A93, no momento do desaparecimento.
Familiares e amigos estão mobilizados em buscas e pedem a colaboração da população para ajudar a localizar o idoso. Qualquer informação que possa contribuir com o paradeiro de Roseval Oliveira Borges deve ser comunicada imediatamente pelos telefones:
📞 (74) 99954-0858
📞 (71) 99968-7695
A família reforça o apelo para que a informação seja compartilhada, aumentando as chances de localização. Qualquer informação, por menor que pareça, pode ser fundamental.
