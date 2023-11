Idoso é atingido por raio na varanda de casa na Bahia e sobrevive | A TARDE

Um idoso de 63 anos foi atingido por um raio na varanda de casa e sobreviveu. A ocorrência aconteceu na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Segundo a família, o idoso teve 70% do corpo queimado.

Segundo a família, quando foi atingido pelo raio, o homem foi socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), mas por causa da gravidade das queimaduras, precisou ser transferido o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde segue internado.

Segundo informações do 18° Batalhão de Bombeiros Militar da Bahia (BBM/Teixeira de Freitas), que prestou socorro imediato ao idoso, ele teve queimaduras de 1° e 2° graus, mas permaneceu consciente durante o atendimento e no caminho para hospital

Segundo a TV Santa Cruz, a família do idoso disse que ele estava debruçado em uma mureta na varanda de casa quando foi atingido pelo raio. Segundo os familiares, ele não se recorda do momento exato da descarga elétrica, só de acordar no chão, caído.