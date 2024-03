Idoso é morto com golpes de arma branca em Jequié | A TARDE

Um idoso de 63 anos, identificado como Gilson de Azevedo Santo, foi morto com golpes de arma branca, neste domingo, 25, em Jequié, no sudoeste da Bahia.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil da Bahia informou que o homem foi encontrado com sinais de espancamento dentro de sua casa, localizada na Rua Juazeiro, no bairro de Amaralina.

O Samu foi acionado e constatou o óbito. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

Segundo a Polícia Civil foram expedidas guias periciais e de remoção foram expedidas. Também são realizadas diligências investigativas para esclarecer as circunstâncias, a autoria e motivação do crime.

O caso é investigado pela 1º Delegacia Territorial (DT/Jequié).