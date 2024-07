Idoso é preso na Bahia após estuprar três filhas e engravidar uma

Crime é investigado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação | PCBA

Após estuprar três filhas e engravidar uma delas, um homem de 71 anos foi preso pela polícia nesta quinta-feira, 20, na zona rural da cidade de Rafael Jambeiro, a cerca de 180 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas, de 31 anos, alegou que o autor do crime é pai do seu filho que tem um ano e seis meses. Ainda segundo a polícia, vai ser preciso realizar um exame de DNA para que se possa comprovar o crime e o parentesco.

Segundo portal G1, o idoso também teria abusado de de outra filha de 18 anos e de uma adolescente de 13 anos. O delegado responsável pelas diligências informou que o caso foi recebido pelo Conselho Tutelar do município.