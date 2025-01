Idosos acima dos 60 anos têm direito a benefício na Bahia

Idosos têm benefícios garantidos por lei - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O Brasil tem garantias legais para pessoas a partir dos 60 anos. Os mecanismos são feitos para assegurar uma vida digna para o público. Com o objetivo de facilitar o acesso da pessoa idosa para aquilo que é de direito, existe um documento feito pelo governo que também é válido na Bahia.

A Carteira da Pessoa Idosa é uma das formas de comprovação de renda para acessar o direito do acesso a transporte interestadual gratuito, são duas vagas por veículo, ou o desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens para idosos com renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos.

O documento traz informações como identificação da pessoa e QR Code ou código alfanumérico para verificação da validade. O idoso que tem como comprovar renda não necessita da Carteira da Pessoa Idosa para ter acesso às passagens interestaduais gratuitas ou o desconto no valor da passagem.

Ele só precisa apresentar o comprovante de renda e a identidade para conseguir o seu direito. No entanto, a carteira pode facilitar todo o processo. A Carteira da Pessoa Idosa poderá ser emitida por meio de um portal do governo (clique aqui) pela própria pessoa idosa ou o idoso poderá fazer um pedido nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social.

Confira outros benefícios dos idosos acima dos 60:

>>>Meia entrada em atividades de lazer e espetáculos - acima de 60 anos

>>>BPC (Benefício de Prestação Continuada) - a partir dos 65 anos

>>>Prioridade em Processos Judiciais - acima de 60 anos

>>>Benefício de desconto em viagens para idosos - Viaja Mais Melhor Idade