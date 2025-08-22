Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Igreja sedia 4ª edição de corrente de oração para homens

IV Avivamento para Homens acontece neste domingo, 24

Redação

Por Redação

22/08/2025 - 14:47 h
Paróquia Divino Espirito do Vale dos Lago vai ceda
Paróquia Divino Espirito do Vale dos Lago vai ceda -

A Paróquia Divino Espirito do Vale dos Lagos realizará, neste domingo, 24, o IV Avivamento para Homens, realizado pelo Grupo do Terço dos Homens, o evento terá início às 14 horas.

A celebração terá a presença do missionário Thiago Tomé, da Canção Nova, e do Padre Jaciel Bezerra, que prometem uma tarde de louvor, pregação e muita fé, com um show e uma missa de encerramento.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Padre Jaciel Bezerra (@pe.jacielbsilva)

Doações

O evento ainda será uma forma de demonstração de empatia, visto que disponibilizará um ponto para doações de fraldas nos tamanhos M e G destinadas às crianças dos orfanatos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Eventos Religiosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paróquia Divino Espirito do Vale dos Lago vai ceda
Play

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

Paróquia Divino Espirito do Vale dos Lago vai ceda
Play

Vídeo: irmãos cantores de arrocha morrem em acidente na Bahia

Paróquia Divino Espirito do Vale dos Lago vai ceda
Play

Cemitério de cidade baiana tem caixões expostos em meio a matagal

Paróquia Divino Espirito do Vale dos Lago vai ceda
Play

Salvador: homem rouba ônibus e pula em córrego para fugir da polícia

x