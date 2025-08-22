Igreja sedia 4ª edição de corrente de oração para homens

Paróquia Divino Espirito do Vale dos Lago vai ceda - Foto: Divulgação

A Paróquia Divino Espirito do Vale dos Lagos realizará, neste domingo, 24, o IV Avivamento para Homens, realizado pelo Grupo do Terço dos Homens, o evento terá início às 14 horas.

A celebração terá a presença do missionário Thiago Tomé, da Canção Nova, e do Padre Jaciel Bezerra, que prometem uma tarde de louvor, pregação e muita fé, com um show e uma missa de encerramento.

Doações

O evento ainda será uma forma de demonstração de empatia, visto que disponibilizará um ponto para doações de fraldas nos tamanhos M e G destinadas às crianças dos orfanatos.