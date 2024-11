III Feira de Economia Solidária e Criativa movimenta Praia do Forte

Evento ocorre nos dias 25 e 26 - Foto: Divulgação

Acontece, nos próximos dias 25 e 26, na Praça da Música, em Praia do Forte, a Feira de Economia Solidária e Criativa de Mata de São João. O evento, que acontece pela terceira vez, é promovido pelo Coletivo Cultural Arte Viva do Litoral com o apoio do poder público local. A proposta é fortalecer o turismo e o artesanato da região. A feira reúne 40 expositores e pode ser visitada das 10 às 22h.

“O evento surge como uma resposta ao crescente interesse de turistas por produtos que reflitam a verdadeira cultura e tradição da região, oferecendo uma alternativa de qualidade diante de um mercado de produtos industriais desconectados do contexto local e que muitas vezes são vendidos como artesanato”, explica a artesã e empreendedora Kátia Barreto, líder do Coletivo Cultural Arte Viva do Litoral.

Cada expositor fica responsável por montar sua banca rústica e arcar com os custos da segurança. A Feira de Economia Solidária e Criativa também beneficia o turismo e o comércio local, ao atrair visitantes interessados em experiências culturais imersivas.

Com mais de 20 anos de experiência no artesanato e atendimento ao público, Kátia Barreto é uma figura-chave no desenvolvimento do artesanato local, reunindo artistas e artesãos comprometidos com o trabalho manual autêntico. O Coletivo Cultural Arte Viva do Litoral promove a valorização de técnicas tradicionais e inovadoras, conectando o artesão ao material e à produção.

O evento vai além da exposição de produtos que proporciona o acesso direto ao público - tanto turistas quanto moradores podem dialogar com seus produtores, numa imersão da feitura do produto, suas histórias e arte, incentivando o intercâmbio cultural e a valorização do trabalho manual.