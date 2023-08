Ilhéus recebe feira de livro gratuita no mês de agosto

Entre os dias 4 e 6 de agosto, a cidade de Ilhéus, Litoral Sul da Bahia, será sede da Feira do Livro da Casa de Sá Barretto (FLICSB). O evento traz uma oportunidade para a promoção de trabalhos literários, interação entre autores e diálogos com leitores amantes da literatura. A feira terá uma diversidade de ações visando atrair leitores, editores, agentes literários e os demais interessados de toda a região.

A programação será na Casa de Sá Barretto, situada na avenida Raymundo Sá Barretto, nº 920, bairro Jardim Savóia. São esperados pelo menos 500 visitantes por dia incluindo leitores, profissionais do setor editorial e mídia regional que poderão desfrutar de mesas redondas, lançamentos e exposições de obras literárias com sessões de autógrafos, oficinas, narração de histórias, apresentações audiovisuais, shows e saraus. O evento contará com a presença de Maria João Amado e Guida Moira na apresentação da mesa-musical "Amadas Canções", pela vida e obra de Jorge Amado.

A FLICSB pretende destacar a obras literárias e ampliar espaços de circulação de livros, bem como de parcerias para o fomento da literatura. A iniciativa tem o apoio do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul, secretaria de Cultura de Ilhéus, OMS - Produções Diversas, Canal Tupi no Mundo e Tertúlias Editora, entre outros.



Serviços O que: Feira do Livro da Casa de Sá Barretto (FLICSB) Quando: 4 a 6 de agosto de 2023 Onde: Casa de Sá Barretto, situada na avenida Raymundo Sá Barretto, nº 920, bairro Jardim Savóia – Ilhéus/BA Quanto: gratuito