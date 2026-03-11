Imóveis a partir de R$ 28 mil na Bahia; confira os leilões de março

Siga o A TARDE no Google

Apartamento no bairro Chame-Chame - Foto: Reprodução

O banco Bradesco promove neste mês uma série de leilões de imóveis localizados em diferentes cidades da Bahia. As oportunidades incluem casas, apartamentos, terrenos e áreas rurais, com lances iniciais que partem de R$ 28 mil e podem ultrapassar R$ 1,9 milhão, dependendo do tipo de propriedade e da localização.

Os leilões estão programados para ocorrer entre 11 e 27 de março e contemplam imóveis em municípios como Salvador, Camaçari, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, entre outras cidades do estado.

Confira oportunidades

Entre os destaques está uma casa em Serrolândia, no bairro Contornolândia, no Loteamento Zito, com 250 m² de terreno e 63,10 m² de área construída, que tem lance inicial de R$ 32 mil e será leiloada no dia 11 de março.

No mesmo dia, também será ofertado um terreno em Vila de Abrantes, em Camaçari, com 100 mil m² de área total, cujo lance inicial é de R$ 1,93 milhão.

Já no dia 12 de março, há diversas opções. Entre elas está uma casa em Santo Antônio de Jesus, com 390 m² de terreno e 227,02 m² de área construída, com lance inicial de R$ 640 mil. Também será leiloada uma área rural em Cocos, chamada Fazenda Barroção, com cerca de 49,9 hectares, com valor inicial de R$ 40 mil.

Santo Antônio de Jesus | Foto: Reprodução

Na capital baiana, um apartamento no bairro Chame-Chame, no edifício Lac D’Annecy, em Salvador, também integra a lista. O imóvel possui 303,32 m² de área privativa e terá lance inicial de R$ 467 mil.

Apartamento no bairro Chame-Chame | Foto: Reprodução

Ainda no dia 12, será leiloada uma casa no centro de Itamaraju, com 204,33 m² de terreno e 116,20 m² de área construída, com lance inicial de R$ 126 mil.

Outros imóveis disponíveis

A lista de propriedades inclui ainda um terreno em Itapetinga, com 826,50 m², com leilão marcado para 18 de março e lance inicial de R$ 421.753.

Já em 24 de março, será leiloada uma casa no centro de Coribe, com 90,75 m² de área construída em terreno de 314,08 m², com lance inicial de R$ 632.647.

No dia 25 de março, há imóveis em diferentes cidades. Em Itiúba, por exemplo, uma casa com 196 m² de terreno e 183,40 m² de área construída tem lance inicial de R$ 28 mil, o menor valor entre as opções disponíveis.

Na mesma data, será ofertado um apartamento no Condomínio Sierra Nevada, em Vitória da Conquista, com 119,45 m² de área privativa e vaga de garagem, com lance inicial de R$ 197 mil.

Ainda em Santo Antônio de Jesus, outra casa será leiloada no dia 25, com 200 m² de terreno e cerca de 260 m² de área construída estimada, com lance inicial de R$ 603.222.

Já em 26 de março, será ofertado um apartamento no Residencial Nova Camaçari, em Camaçari, com 43,63 m² de área privativa e lance inicial de R$ 233.821.

Encerrando a lista, no dia 27 de março, dois imóveis entram em disputa: um terreno em Itapuã, em Salvador, com 472,50 m² de área e lance inicial de R$ 139 mil, e uma casa no centro de Ibotirama, com 60 m² de área construída em terreno de 150 m², com lance inicial de R$ 52 mil.

Os interessados podem participar dos leilões seguindo as regras estabelecidas nos editais, que detalham condições de pagamento, eventuais débitos vinculados aos imóveis e outras exigências para a arrematação.