Implantação de flutuante modifica horários do sistema Ferry Boat | A TARDE

A substituição do flutuante no terminal de Bom Despacho, localizado na Ilha de Itaparica, vai alterar os horários e quantidade de embarcações que fazem a travessia. A troca será feita nesta quarta-feira, 29, e tem previsão de conclusão para a próxima quinta-feira, 30.

A substituição dos flutuantes tem por objetivo fornecer uma maior segurança nos embarques e desembarques de passageiros, além de melhorar a qualidade do serviço. A obra tem um investimento de R$ 13,6 milhões. Três embarcações farão a travessia nos dias de instalação: Maria Bethânia, Pinheiro e Rio Paraguaçu, com saídas a cada duas horas, com horários extras, caso necessário, sendo o primeiro horário às 5h em ambos os terminais.



Para evitar transtornos, os usuários do sistema podem utilizar as lanchinhas em Mar Grande ou via BR-324 para chegar ou sair de Salvador. Durante o período ficam suspensos os embarques de ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão trucado e micro-ônibus, das 5h do dia 29 de novembro de 2023 até às 23h30 do dia 30 de novembro de 2023, exceto aqueles transportando alimentos perecíveis ou transportando pacientes em tratamento.