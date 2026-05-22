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RESTITUIÇÃO DO IR

Imposto de renda: mais de 400 mil baianos receberão restituição em maio

Em 2026, as restituições serão pagas em quatro lotes

Edvaldo Sales
Por
Em 2026, as restituições serão pagas em quatro lotes
Em 2026, as restituições serão pagas em quatro lotes - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Mais de 400 mil pessoas receberão a restituição do Imposto de Renda no mês de maio na Bahia, segundo a Receita Federal. A partir das 10h desta sexta-feira, 22, os contribuintes poderão conferir o status da restituição.

Como consultar

Os contribuintes podem consultar o status da restituição acessando o site da Receita Federal. É só clicar em “meu Imposto de Renda” e selecionar “consultar minha restituição”.

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No primeiro lote de restituição, serão pagos R$ 16 bilhões. O valor é 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que foi de R$ 11 bilhões. Na Bahia, o valor restituído em maio será de cerca de R$ 832 milhões.

Em 2026, as restituições serão pagas em quatro lotes:

  • 1º lote: 29 de maio
  • 2º lote: 30 de junho
  • 3º lote: 31 de julho
  • 4º lote: 28 de agosto

A ordem de pagamento das restituições considera principalmente o momento em que a declaração é enviada. Ainda assim, a Receita Federal mantém critérios de prioridade para determinados públicos, como idosos e pessoas com deficiência, que recebem os valores antes dos demais contribuintes.

Quem entrega a declaração antecipadamente costuma ter a restituição liberada primeiro. Porém, caso sejam identificadas inconsistências, erros ou informações faltando, o contribuinte perde sua posição inicial e passa para o fim da fila do calendário de pagamentos.

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Tags

Imposto de Renda Receita Federal

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