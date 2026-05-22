Imposto de renda: mais de 400 mil baianos receberão restituição em maio

Mais de 400 mil pessoas receberão a restituição do Imposto de Renda no mês de maio na Bahia, segundo a Receita Federal. A partir das 10h desta sexta-feira, 22, os contribuintes poderão conferir o status da restituição.

Como consultar

Os contribuintes podem consultar o status da restituição acessando o site da Receita Federal. É só clicar em “meu Imposto de Renda” e selecionar “consultar minha restituição”.

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No primeiro lote de restituição, serão pagos R$ 16 bilhões. O valor é 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que foi de R$ 11 bilhões. Na Bahia, o valor restituído em maio será de cerca de R$ 832 milhões.

Em 2026, as restituições serão pagas em quatro lotes:

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 28 de agosto

A ordem de pagamento das restituições considera principalmente o momento em que a declaração é enviada. Ainda assim, a Receita Federal mantém critérios de prioridade para determinados públicos, como idosos e pessoas com deficiência, que recebem os valores antes dos demais contribuintes.

Quem entrega a declaração antecipadamente costuma ter a restituição liberada primeiro. Porém, caso sejam identificadas inconsistências, erros ou informações faltando, o contribuinte perde sua posição inicial e passa para o fim da fila do calendário de pagamentos.