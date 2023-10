Inauguração de loja na Bahia terá distribuição gratuita de coxinha

A Carol Coxinhas, rede brasileira de franquias de salgados, inaugura seu primeiro endereço na Bahia. A nova loja fica na cidade de Vitória da Conquista, interior do estado. Nos dias 27 e 28 de setembro, o público será recepcionado com a distribuição de mais de 2 mil mini coxinhas para degustação, entregues por meio de vouchers em pontos estratégicos do município.

A chegada ao sudoeste do estado da Bahia faz parte do plano de expansão da rede que já possui 95 unidades em diversas cidades do país e que prevê alcançar a 100ª unidade ainda este ano.

Além das tradicionais coxinhas de frango, a marca tem um cardápio de receitas exclusivas e quitutes como bolinho de bacalhau, baconxinha cremosa, filezinho de frango, batatas fritas com molhos especiais, bolinha de queijo, coxibe, bolinho de pizza, bolinho de calabresa, quibe, croquete, pão de queijo mineirinho, churros de doce de leite e chocolate, churritos, morangoxinha, chocoxinha e churros gourmets, uma experiência completa aos novos “coxifans”.

A nova loja Carol Coxinhas fica na Praça Nove de Novembro, 26 - Centro - Vitória da Conquista / BA e funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados das 15h às 21h.