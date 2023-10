Inauguração de monumento marca 4 anos de canonização de Santa Dulce | A TARDE

Para marcar os quatro anos de canonização de Santa Dulce dos Pobres, o governo do estado, por meio da Secretaria de Turismo, entregou, ontem, um monumento do Anjo Bom da Bahia, em frente ao Memorial das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). A escultura em bronze é assinada pelo artista plástico Félix Sampaio.

A obra tem a imagem da santa e de uma criança e conta com material antichamas. “Essa ideia de um monumento para a frente do santuário já tem mais de cinco anos, mas o que queríamos era fazer algo numa perspectiva diferente, olhando para frente e ao lado de uma criança bem cuidada, calçada, com um vestido bonito, um laço de fita e feliz”, detalhou o artista.

Essa perspectiva de olhar para frente é como um recado que Santa Dulce deixa para a sociedade baiana. “Esse monumento diz que ela continua presente, olhando para o futuro de suas obras e protegendo especialmente as crianças. Espero que os soteropolitanos, baianos e turistas venham visitar”, disse”, ressaltou a superintendente da Osid e sobrinha de Dulce, Maria Rita.

Segundo o secretário de turismo, Maurício Bacellar, o estado só tem a ganhar com o monumento. “Essa escultura vai aumentar a experiência dos peregrinos aqui e assim vamos incrementar o fluxo turístico do estado”, afirmou.

As celebrações pelo aniversário da canonização de Santa Dulce dos Pobres começaram na última quinta-feira.

Programação

Até amanhã, devotos contarão com atividades culturais, homenagens, quermesse e missas, às 7h, 8h30, 12h e 16h, no Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma.

Além do monumento, aconteceu a inauguração da “Galeria Santa Dulce dos Pobres”, entre a rua que liga a Avenida Dendezeiros à Luís Tarquínio. Feita a diversas mãos, a galeria a céu aberto tem mais de 500 metros quadrados e reúne trabalhos em grafite que homenageiam a santa.