Incêndio atinge barco histórico que navegou no Rio São Francisco | A TARDE

Cerca de 20 barcos foram atingidos por incêndio na noite de sábado, 21, na cidade de Ibotirama, na Bahia. Entre as embarcações estava o "Vapor São Salvador", barco histórico que navegou no Rio São Francisco.

Os barcos estavam atracados às margens do rio São Francisco. A suspeita é de que o fogo tenha origem criminosa. As chamas começaram no Vapor e se espalharam pelas outras embarcações próximas.

Pescadores, funcionários da prefeitura e o Corpo de Bombeiros tentaram apagar o incêndio.

As chamas foram controladas com o auxílio de um caminhão pipa. Parte do assoalho e outros compartimentos do Vapor conseguiram ser preservados, mas grande parte da embarcação ficou destruída.

A perícia foi acionada e vai investigar as causas do incêndio.

O Vapor São Salvador foi erguido em 1937, na cidade de Juazeiro (BA). Ele operava na rota que ligava Juazeiro a Santa Maria da Vitória (BA) e acabou sofrendo modificações para comportar uma capacidade de carga superior a 60 toneladas. Posteriormente, o navio foi transferido para a administração municipal de Ibotirama e teve sua operação encerrada em 1969.