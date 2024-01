Incêndio atinge galpão de fábrica de materiais recicláveis em Camaçari | A TARDE

Um incêndio atingiu o galpão de uma fábrica de materiais recicláveis nesta quarta-feira, 17, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Defesa Civil de Camaçari, 30 famílias precisaram ser retiradas de residências na região por medida de segurança. O incêndio começou por volta das 14h e às 19h20, as chamas ainda não tinham sido controladas.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a fumaça densa e preta que se formou por causa das chamas que se espalharam no local. Não há informações sobre o que causou o fogo.

Ivanaldo Soares, coordenador da Defesa Civil, relatou que será difícil controlar o fogo por causa da quantidade de plástico presente na área.

"É muito difícil combater fogo quando é com plástico. Nós estamos com o carro pipa, 10 profissionais, além de uma paca-carregadeira e máquina, para que a gente possa retirar esse material", afirmou o coordenador da Defesa Civil. Essa fumaça é muito tóxica e a tendência dela é invadir essas residências. A gente está tendo trabalho porque que as pessoas têm rejeição para sair dos imóveis", disse Ivanaldo.