Incêndio atinge galpão e destrói mais de uma tonelada de algodão | A TARDE

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão que armazenava algodão em uma fazenda na zona rural de Correntina, no oeste da Bahia. O fogo começou na terça-feira, 2, e foi controlado, porém, nesta quarta, 3, equipes do Corpo de Bombeiros ainda fazem rescaldo no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo surgiu no galpão que armazenava algodão e logo se espalhou para outro depósito. Até o momento, não há informações sobre o que causou as chamas, pois a perícia ainda será realizada no espaço, que tem mais de quatro mil metros quadrados.

Ainda segundo os bombeiros, funcionários da fazenda começaram a combater o fogo com o sistema preventivo local, o que evitou que os estragos fosse maiores. Ninguém ficou ferido.

Ainda não foram calculados todos os prejuízos, contudo, ao menos 5 mil fardos de algodão, com 230 kg cada, foram destruídos. Esse total equivale a mais de uma tonelada do produto.

Também ajudaram a combater as chamas bombeiros de Barreiras (BA), que também fica no oeste, e da cidade de Posse, no estado de Goiás.