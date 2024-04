Incêndio atinge ônibus em Vitória da Conquista; VÍDEO | A TARDE

Um incêndio atingiu um ônibus do transporte coletivo de Vitória da Conquista, cidade do sudoeste da Bahia, na tarde desta quinta-feira, 18.

O incidente foi registrado em vídeo, que mostra o ônibus tomado por chamas e muita fumaça, enquanto o caminhão dos bombeiros está parado um pouco atrás; assista abaixo.





Reprodução/Redes Sociais

Os passageiros precisaram ser evacuados do coletivo, no entanto não há registro de feridos. O incidente ocorreu na Avenida Perimetral, bairro Boa Vista.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas no ônibus. Não há informações sobre as causas do incêndio.