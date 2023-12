Incêndio de grande proporção atinge área de vegetação de Ibicoara | A TARDE

O foco de incêndio que atinge a região da Chapada Diamantina há semanas continua deixando a população e os órgãos públicos em estado de alerta. Na noite da última quarta-feira, 29, moradores da região registraram o fogo se alastrando em uma extensa área de vegetação no distrito de Ibicoara. O município abriga duas das maiores atrações turísticas da região: a Cachoeira do Buracão e a Cachoeira da Fumacinha.

Em imagens recebidas pelo A TARDE, é possível ver do alto a dimensão do incêndio, que se aproxima da estrada. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informa que quase 200 bombeiros e cerca de 40 viaturas permanecem atuando no combate e monitoramento aos incêndios florestais que atingem a região da Chapada e outras localidades da Bahia, como o Oeste, Norte, Sudoeste, Sul e interior do estado.





Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver do alto a dimensão do incêndio, que se aproxima da estrada Redes Sociais

Populares e brigadistas voluntários também tentam amenizar a intensidade das chamas, que insistem em se espalhar e já consumiram boa parte da vegetação local. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o início do incêndio no local.

Outros focos

A cerca de 300km de Ibicoara, também na Chapada Diamantina, foram registrados focos de incêndio nesta quinta-feira, 30, na BA - 052, conhecida como Estrada do Feijão. Em um vídeo recebido pelo Portal A TARDE, é possível ver o fogo queimando a vegetação nos dois sentidos da rodovia na altura do km 191. Incêndio começou na altura do km 191 entre Mundo Novo e Tapiramutá.







Reprodução

A região chapadeira enfrenta um período de estiagem e altas temperaturas, condições que favorecem a ocorrência de incêndios.