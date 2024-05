Incêndio deixa uma pessoa morta e casa parcialmente destruída | A TARDE

Uma pessoa morreu e a casa onde ela estava ficou parcialmente destruída, após o imóvel ser atingido por um incêndio, na manhã desta segunda-feira, 13, bairro de Jequiezinho, cidade de Jequié.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os agentes do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM) precisaram arrombar a casa, que estava com as grades trancadas, para fazer o combate às chamas. No interior do imóvel, os bombeiros constataram que os principais focos do incêndio ficavam no segundo quarto do imóvel, que havia queimado por completo, e na sala, onde o telhado havia parcialmente caído.



Uma equipe do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM) foi acionada para fazer a segurança do local, até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a remoção do corpo, que será periciado.



Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio e da morte da vítima ainda são desconhecidas.



A corporação adverte que, caso perceba algum princípio de incêndio, é importante que o cidadão deixe o local o mais rápido possível e se abrigue em local seguro. Destaca ainda que o Corpo de Bombeiros pode ser acionado através do telefone 193.

