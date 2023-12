Incêndio é controlado em área de proteção na Serra do Barbado | A TARDE

Um incêndio florestal, em uma área de proteção ambiental na Serra do Barbado, que já durava 13 dias, foi controlado por bombeiros e brigadistas. Foi preciso a utilização de três aeronaves tipo AirTractor, fornecidas através do Programa Bahia Sem Fogo, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), fornecido pelo Estado de Pernambuco.

O incêndio foi iniciado no dia 25 de novembro, em uma área de proteção ambiental (APA) entre os municípios de Rio de Contas e Abaíra, no interior da Bahia.

"Transportar essa tropa para o terreno foi uma experiência engrandecedora para nós de Pernambuco. Contribuir de alguma forma para a preservação das plantas e animais da APA Serra do Barbado deu um sabor especial a essa missão", afirmou o major Giovanni Matias, comandante da aeronave.

O incêndio atingiu grandes árvores e arbustos, além de vegetação rasteira. Foi preciso que as equipes realizassem combate de incêndio subterrâneo, que é um incêndio de difícil detecção e exige monitoramento constante.

Durante todo o evento, houve reuniões entre secretários do Meio Ambiente e de Turismo de Rio de Contas para tratar sobre questões relacionadas à conscientização das pessoas sobre o uso do fogo. As prefeituras de Abaíra e Rio de Contas também prestaram apoio logístico para as equipes de solo.