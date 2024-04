Incêndio que matou mãe e filho em Paulo Afonso foi criminoso | A TARDE

O incêndio em um imovel de Paulo Afonso, que matou mãe e filho, em 30 de março, foi causado de modo criminoso, segundo investigações da Polícia Civil da cidade. O suspeito de provocar o incêndio foi preso na quarta-feira, 17, na mesma cidade onde o crime ocorreu.



De acordo com as investigações, ele teria grau de parentesco com o ex-marido de Sônia Maria da Conceição, de 46 anos, morta no incêndio. Ainda segundo a polícia, eles se tratam como irmãos, no entanto ainda não há provas de que são irmãos de sangue ou de consideração.



A motivação do crime, também de acordo com as investigações, foi uma disputa pela posse da casa onde as vítimas moravam. Após a separação, Sônia ficou com o imóvel.



O suspeito de cometer o crime está à disposição da Justiça e responderá pelo crime de homicídio duplamente qualificado.



Relembre caso



Sônia Maria da Conceição e seu filho, Igor Rafael da Conceição Lima, de 22 anos, morreram no incêndio ao imóvel, ocorrido na madrugada de 30 de março, no bairro Perpétuo Socorro. O resgate dos corpos foi realizado por bombeiros militares do 15° BBM.



No momento do incêndio, um outro filho de Sônia, de 19 anos de idade, também estava na casa. Ele conseguiu fugir pelo telhado do imóvel e não sofreu ferimentos.