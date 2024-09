Incêndios florestais atingem interior da Bahia; saiba detalhes

Bombeiros em combate a um incêndio em Barreiras - Foto: Divulgação | CBMBA

Enquanto o inverno em Salvador é marcado pelo tempo chuvoso, na maior parte do interior da Bahia, esse período do ano é marcado por uma seca castigante, que assola sobretudo o povo sertanejo. A baixa umidade e o calor intenso acabam gerando o cenário ideal para incêndios florestais, que destroem as vegetações de caatinga e de cerrado, que ocupam grande parte do território baiano.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) têm trabalhado no combate a esses incêndios no interior do estado, sobretudo no Oeste da Bahia. Nesta sexta-feira, 23, eles conseguiram extinguir o fogo em duas regiões de mata: um em Bom Jesus da Lapa e outro em Luís Eduardo Magalhães.

Apesar disso, o fogo segue castigando vegetações nos municípios de Barreiras, Muquém de São Francisco e Sítio do Mato. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho para debelar o fogo prossegue nesses locais.

Há ainda outras equipes de bombeiros militares trabalhando em ações preventivas, buscando evitar a ocorrência de incêndios através de orientações nos municípios de Casa Nova, Juazeiro e Sobradinho, no norte da Bahia; além de Lençóis, na Chapada Diamantina; e de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Segundo a assessoria do CBMBA, atualmente estão empregados 104 bombeiros militares dedicados exclusivamente às bases florestais na Bahia.