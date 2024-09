Indígena pataxó é morto a tiros na frente da família em Porto Seguro

Os suspeitos fugiram em um carro - Foto: Giro de Notícias

Um indígena pataxó de 53 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira, 13, na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. No momento do crime, a esposa do indígena e a filha de 6 anos estavam no imóvel e presenciaram o assassinato. Os suspeitos fugiram em um carro.

Segundo a polícia de Porto Seguro, testemunhas contaram que três homens e uma mulher arrombaram a casa que Renilton Pinheiro da Silva morava, localizada na Aldeia Boca da Mata, e dispararam várias vezes na vítima.

A polícia de Porto Seguro informou que familiares contaram que Renilton Pinheiro estava fazendo uma investigação, por conta própria, sobre a morte do filho, Carlone Gonçalves da Silva, de 26 anos. Por causa disso, ele teria recebido ameaças.

Renilton Pereira também procurou a polícia para denunciar um estupro contra a nora, em 2023.