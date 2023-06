Influenciador baiano revela abuso na infância em briga com a mãe

O influenciador baiano Junior Caldeirão revelou aos seguidores que foi abusado aos 12 anos pelo marido de uma de suas irmãs. A denúncia foi feita na madrugada desta terça-feira, 6, no perfil do influencer após uma discussão pesada com sua mãe adotiva.

A briga entre Junior Caldeirão e a mãe de criação teve início após ela o acusar de ganhar dinheiro com os vídeos que grava junto com sua sobrinha, Anabelle. Revoltado com a situação, ele negou que esteja usando o dinheiro para fins pessoais e decidiu expor alguns problemas da família que sua mãe tem conhecimento, mas que nunca fez nada.

"Armador descarado! Já armou várias vezes aqui para todo mundo e todo mundo aqui sabe. Bota vários chifres na cabeça da filha dela. Esse homem abusou de mim quando eu tinha 12 anos, abusou de Morena", declarou o influencer sobre o marido de sua irmã.

null Reprodução / Redes Sociais

Na sequência, Junior Caldeirão revelou outros supostos abusos por parte do homem. "Eu me lembro de tudo! Já faz nove anos, mas eu me lembro como se fosse hoje! Aí vem falar comigo: 'Ah, por que não falou antes? Por que não denunciou?', para quê se eu estou falando e ninguém acredita?".