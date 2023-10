Influenciadores são roubados durante Pipoca da Ivete: “Desmotivante” | A TARDE

Rafael e Tiago Reis, influenciadores digitais conhecidos por viajar o Brasil de motorhome, foram furtados durante o evento Pipoca da Ivete, que ocorreu no domingo,15, no Campo Grande, em Salvador. Eles utilizaram as redes sociais para relatar o fato e disseram que o celular foi roubado, equipamento utilizado para divulgar a rotina.

“Levaram o nosso único celular de trabalho, com todo o nosso conteúdo aqui de Salvador e Morro de São Paulo que iria para o ar essa semana. Estamos bem, porém muito tristes porque só a gente sabe o que a gente teve que fazer para poder conquistar aquele celular no início do ano”, escreveu o casal em um story do Instagram.



Já em uma publicação no feed, a dupla ressalta que tomou “um zilhão de cuidados”, mas mesmo assim teve o aparelho roubado. “Desmotivante, mas estamos bem.”