Inmet alerta para chuva intensa em Salvador e 122 cidades baianas | A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira, 13, alerta de chuva intensa para 122 cidades baianas. Com aumento da quantidade de nuvens, está previsto para os próximos dias, ocorrências de chuvas na região norte, nordeste e litoral norte da Bahia. Em Salvador, a previsão para esta quinta-feira, 14, é de muitas nuvens com chuva a qualquer hora.

Segundo a meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria essa condição mais chuvosa, ocorre devido à interação da Zona de Convergência Intertropical, que se trata de um acumulado de nuvens que atua como o principal sistema meteorológico, provocando chuvas no Norte e do Nordeste, associadas a algumas áreas de instabilidade e temperaturas mais elevadas.



A especialista explicou que este tipo de fenômeno é comum neste período do ano: “Essas ocorrências de chuvas são comuns a partir de agora, mas principalmente nos meses de abril, maio e junho no setor leste da Bahia, inclusive na capital. Este é o período chuvoso, onde nós temos os maiores volumes mensais do ano e também aquelas chuvas mais intensas em poucas horas, acontecendo em Salvador. Então, considerado conhecido como nosso período chuvoso aqui de Salvador, região metropolitana, parte do recôncavo baiano”, destacou.

Os municípios com alerta de chuva intensa são: Abaré; Alcobaça; Anagé; Arataca; Barra do Choça; Belmonte; Belo Campo; Caatiba; Camacan; Canavieiras; Cândido Sales; Caraíbas; Caravelas; Casa Nova; Condeúba; Cordeiros; Curaçá; Encruzilhada; Eunápolis; Firmino Alves; Guajeru; Guaratinga; Ibicuí; Ibirapuã; Itabela; Itagimirim; Itaju do Colônia; Itamaraju; Itambé; Itanhém; Itapebi; Itapetinga; Itarantim; Itororó; Jacaraci; Jandaíra; Jucuruçu; Jussari; Lajedão; Licínio de Almeida; Macarani; Maetinga; Maiquinique; Mascote; Medeiros Neto; Mortugaba; Mucuri; Nova Canaã; Nova Viçosa; Pau Brasil; Piripá; Planalto; Porto Seguro; Potiraguá; Prado; Presidente Jânio Quadros; Ribeirão do Largo; Santa Cruz Cabrália; Santa Cruz da Vitória; Santa Luzia; São José da Vitória; Sebastião Laranjeiras; Teixeira de Freitas; Tremedal; Una; Urandi; Vereda e Vitória da Conquista.

A previsão é de que chova entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Sob a supervisão do Jornalista Luiz Lasserre