Inmet divulga alerta laranja para região oeste da Bahia | A TARDE

Fortes chuvas atingiram Luís Eduardo Magalhães e toda região oeste nas últimas 24h. Nesta terça-feira, 2, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para as regiões do vale São-Franciscano, centro norte, extremo oeste e centro sul baiano.

Na noite de segunda-feira, 1º, o município contabilizou 150 milímetros de chuva. O principal canal da cidade, “Rio dos Cachorros”, não suportou o grande volume de chuva e transbordou, deixando casas inundadas, moradores desabrigados, carros cobertos pela água sendo até levados pela força da água.

O secretário de infraestrutura, Franklin Willer, afirmou ao Blog do Braga, que "preparou a cidade para receber as chuvas deste período. Mas o que assistimos ontem foi um volume de água completamente fora do normal”

A Defesa Civil da Bahia alegou que as regiões notificadas pelo Inmet estão sob riscos de alagamentos e deslizamentos de terra devido aos índices pluviométricos. A previsão de chuvas no estado está mantida durante toda a semana.