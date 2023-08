Inmet emite alertas de perigo na Bahia nas próximas 24h

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu neste domingo, 27, um alerta amarelo, laranja e vermelho para algumas cidades baianas nas próximas 24h. Segundo o instituto, há previsão de chuvas intensas, de perigo potencial e ondas de calor.

A cidade de Itapetinga, a 143 km de Itabuna, enfrentou na última noite, chuvas e a forte ventania que causaram, mais uma vez, estragos à população. Diversas casas foram destelhadas, mas o município não registra nenhum caso de desabrigados. Quatro famílias ficaram desalojadas, mas estão acolhidas em casas de familiares, segundo informações do site Verdinho Itabuna.

Cidades como Abaré, Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro, Mansidão, Muquém do São Francisco, Barreiras e outros municípios do Extremo Oeste Baiano estão com alerta de grande perigo, com dissipação de ondas de calor.

Além de Itapetinga, o alerta amarelo também inclui Vitória da Conquista, Itambé, e o extremo oeste baiano. Já no extremo sul da Bahia, o alerta é de perigo, com chuvas entre 30 e 60 mm/h, incluindo cidades como Guaratinga, Porto seguro, Santa Cruz Cabrália, Itabela, Itamaraju, Teixeira de Freitas, invadindo o litoral sul do estado, e parte da região geográfica intermediária de Ilhéus e Itabuna. Confira aqui quais cidades estão incluídas no alerta.

Segundo Inmet, há possibilidades de chuvas entre 20 a e 30 mm/h. Ainda no alerta meteorológico, o baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As instruções do institutos devem ser seguidas à risca, e qualquer problema ou situação de emergência, além dos números da defesa civil e dos bombeiros, devem acionar os números referentes à sua cidade.