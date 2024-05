Inscrição em concurso da prefeitura de Santo Estêvão encerra em 31/05 | A TARDE

Terminam em 31 de maio as inscrições para o concurso público para vagas na prefeitura de Santo Estêvão. Ao todo, o certame oferece 219 vagas, sendo 130 de nível médio e 89 de nível superior.



Há oportunidades para agente de merenda, agente de limpeza, agente de segurança, nutricionista, psicólogo, entre outros.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico https://www.flemconcursos.org.br. O candidato deverá acessar o link correspondente ao nível do cargo de seu interesse para realizar o cadastro.



A taxa de inscrição para as vagas de nível médio custa R$ 85, enquanto a para as vagas de nível superior custa R$ 100.



Mais informações estão disponíveis no edital do concurso, disponível online.

