Inscrições abertas para cursos técnicos no Senac Bahia

Entre as opções de cursos, está o de Gastronomia - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

O Senac Bahia está com a nova programação de cursos técnicos para o primeiro semestre de 2025, com inscrições abertas a partir desta terça-feira, 21. As mais de 350 vagas estão distribuídas entre as cidades de Salvador, Amargosa, Porto Seguro, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista, abrangendo diversas áreas de formação técnica.

Entre as opções de cursos, estão em destaque os de Gastronomia, Tecnologia da Informação, Saúde, Gestão e Negócios e Segurança, contemplando tanto modalidades comerciais, quanto vagas destinadas ao Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Os cursos são de segmentos estratégicos do mercado de trabalho, como Técnico em Enfermagem, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Logística, Técnico em Programação de Jogos Digitais, Técnico em Segurança do Trabalho, entre outros. Confira a programação em www.ba.senac.br/tecnicos.

Além disso, os interessados poderão escolher cursos com diferentes datas de início, que vão de abril a junho de 2025, possibilitando uma maior flexibilidade para se planejar. As cargas horárias e modalidades variam de acordo com cada curso e região.

Bolsa de estudos

Ao todo, são 150 bolsas de 100% destinadas para pessoas com renda per capita por família de até 2 salários-mínimos. As inscrições são presenciais, por ordem de chegada e o candidato precisa estar em mãos com RG/CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade – original e cópia. Confira as vagas disponíveis e as respectivas cidades no site: www.ba.senac.br/psg.