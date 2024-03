Inscrições para Programa de Alfabetização terminam nesta terça | A TARDE

Terminam nesta terça-feira, 05, as inscrições para o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos. A iniciativa, que já formou mais de 1.300 estudantes, em idades entre 20 e 70 anos, tem como missão combater o analfabetismo e erradicá-lo nas comunidades do entorno de 14 campi de ensino da Estácio.

As inscrições para o primeiro semestre de 2024 podem ser realizadas na página do Instituto Yduqs, ou de forma presencial no Centro Universitário Estácio Bahia, localizado no Stiep. O programa é gratuito e inclui todo o material didático necessário.

A edição do primeiro semestre de 2024 marca a ampliação do programa, que agora contempla uma nova etapa educacional em que os alfabetizandos poderão fortalecer os conhecimentos adquiridos. Neste segundo módulo, os estudantes terão a oportunidade de exercitar a leitura, interpretação de texto e escrita. As aulas começam no dia 07 de março.