Instituições baianas capacitam profissionais para cirurgias robóticas | A TARDE

As Obras Sociais Irmã Dulce e o Hospital Mater Dei Salvador realizam nesta quinta, 25 e sexta-feira, 26, um treinamento para cirurgiões usando simuladores de realidade virtual de última geração para cirurgia robótica.

O treinamento, idealizado pelo Instituto Baiano de Cirurgia Robótica (IBCR) em parceria com a Endocompany, vai simular cirurgias e situações adversas, com detalhes da anatomia do corpo humano, para que os participantes aprendam na prática a utilizar o robô cirurgião. Em breve, os simuladores passarão por outros dois hospitais públicos na Bahia, o que reacende a discussão sobre a viabilidade econômica dessa tecnologia no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o urologista Nilo Jorge Leão, chefe do programa de cirurgia robótica e da urologia do Hospital Mater Dei Salvador, apesar de hospitais do estado e do município ainda precisam resolver questões básicas, como falta de leitos de UTI e outras questões mais urgentes antes de evoluírem para a aquisição da tecnologia robótica, algumas instituições podem reforçar o uso da ferramenta na Bahia.

“Instituições como as Obras Sociais Irmã Dulce, por serem formadoras de gerações de médicos, talvez possam viabilizar a verba através de apoios federais ao ensino e pesquisa, o que faria mais sentido na conjuntura dos preços atuais”, defendeu o médico, que também coordena a Uro-oncologia das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e a Urologia do Hospital Municipal de Salvador (HMS).

Para o urologista Felipe Pinho, um dos coordenadores da imersão em realidade virtual e vice-coordenador da Urologia do HMS, qualificar o máximo de cirurgiões da Bahia para realização de cirurgias robóticas é importante porque “comprovadamente, a tecnologia robótica melhora resultados cirúrgicos e possibilita uma recuperação muito mais rápida aos pacientes”, afirmou. Com a utilização de sistemas robóticos, os cirurgiões têm acesso à visão tridimensional de alta definição e a instrumentos articulados que proporcionam uma precisão excepcional durante procedimentos delicados. Isso resulta em menos sangramento, menor trauma nos tecidos circundantes e alta hospitalar mais rápida para os pacientes.