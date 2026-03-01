BAHIA
Instituto abre inscrições para pré-vestibular gratuito na Bahia
Seleção 2026 oferece 75 vagas para estudantes negros; veja como se inscrever
Por Isabela Cardoso
O Instituto Cultural Steve Biko abriu inscrições para o processo seletivo gratuito do curso pré-vestibular oferecido na unidade. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 4 de março através do site oficial da instituição.
A "Turma Milton Santos" oferece 75 vagas destinadas a pessoas autodeclaradas negras, residentes na Bahia, que concluíram ou estão cursando o último ano do Ensino Médio, com prioridade para alunos da rede pública estadual.
Para participar, o candidato deve preencher o formulário disponível no site e anexar a documentação exigida no edital, incluindo o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O serviço custa R$ 20.
Cronograma do processo seletivo
O certame é dividido em fases eliminatórias e classificatórias para garantir a diversidade e o perfil dos candidatos.
- Inscrições: Até 04/03
- Avaliação escrita: 08/03
- Aulas de conhecimento institucional: 10 e 11/03
- Entrevistas: 13 e 14/03
- Resultado final: 17/03
- Aula inaugural: 21/03
O curso será realizado em formato híbrido, combinando atividades presenciais e remotas. As aulas presenciais ocorrem no turno noturno (18h30 às 21h30) durante a semana e aos sábados no turno vespertino (13h15 às 17h40).
