Instituto abre inscrições para pré-vestibular gratuito na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A "Turma Milton Santos" oferece 75 vagas destinadas a pessoas autodeclaradas negras - Foto: Reprodução

O Instituto Cultural Steve Biko abriu inscrições para o processo seletivo gratuito do curso pré-vestibular oferecido na unidade. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 4 de março através do site oficial da instituição.

A "Turma Milton Santos" oferece 75 vagas destinadas a pessoas autodeclaradas negras, residentes na Bahia, que concluíram ou estão cursando o último ano do Ensino Médio, com prioridade para alunos da rede pública estadual.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para participar, o candidato deve preencher o formulário disponível no site e anexar a documentação exigida no edital, incluindo o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O serviço custa R$ 20.

Cronograma do processo seletivo

O certame é dividido em fases eliminatórias e classificatórias para garantir a diversidade e o perfil dos candidatos.

Inscrições: Até 04/03

Até 04/03 Avaliação escrita: 08/03

08/03 Aulas de conhecimento institucional: 10 e 11/03

10 e 11/03 Entrevistas: 13 e 14/03

13 e 14/03 Resultado final: 17/03

17/03 Aula inaugural: 21/03

O curso será realizado em formato híbrido, combinando atividades presenciais e remotas. As aulas presenciais ocorrem no turno noturno (18h30 às 21h30) durante a semana e aos sábados no turno vespertino (13h15 às 17h40).

