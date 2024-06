Instituto de Salvador oferece 150 vagas de cursos profissionalizantes | A TARDE

O Instituto Aliança anunciou a abertura de inscrições para o programa “Rotas e Travessias”, um curso gratuito de formação profissional destinado a jovens de baixa renda, com idade entre 17 e 24 anos, residentes em Salvador e algumas cidades do sul da Bahia. Serão 150 vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever no site.

Para participar, é necessário estar cursando o 3º ano ou ter concluído o ensino médio em escola pública. As aulas estão programadas para iniciar em junho de 2024, e as inscrições encerram em 31 de maio de 2024.

O curso tem como um dos pilares o desenvolvimento de habilidades como autogestão, comunicação e gestão de conflitos. Além de noções de tecnologia da informação e atitudes empreendedoras, como assumir responsabilidades, buscar soluções e fazer planejamentos. Os participantes do programa terão ajuda de educadores e, ao final, apoio da equipe técnica do Instituto Aliança na busca por oportunidades.

As atividades são 100% online, gratuitas e o Instituto ainda oferece tablet e internet durante todo o período da formação. O curso tem carga horária de 200 horas e duração de 3 meses. A certificação é conferida pela Universidade Estadual do Ceará, como curso de extensão.

