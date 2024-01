Instituto Terra Firme anuncia edital voltado para o combate à fome | A TARDE

O Instituto Terra Firme, que deu início às suas atividades em novembro de 2023, acaba de divulgar o lançamento de seu primeiro edital: “Comer é o Começo de Tudo". Essa iniciativa tem o objetivo de ampliar os esforços no enfrentamento à fome e à insegurança alimentar na Bahia, alinhando-se com a missão do Instituto de zelar pelo bem-estar das pessoas, preservar o meio ambiente e fortalecer alianças estratégicas.

O que esperar do edital:

O edital busca impulsionar financeiramente iniciativas de organizações não governamentais na Bahia já engajadas no enfrentamento à fome e à insegurança alimentar. Uma oportunidade crucial de reconhecer e amplificar os impactos positivos já alcançados por essas entidades. Podem ser submetidas propostas tanto de caráter emergencial, visando atender demandas imediatas, quanto aquelas voltadas a promover mudanças mais sistêmicas e duradouras na comunidade.



O Instituto Terra Firme destinará até R$1.000.000,00 (um milhão) distribuídos entre até 10 organizações escolhidas. Cada proposta poderá receber até R$100.000,00, proporcionando o impulso necessário para a implementação de propostas emergenciais e sistêmicas.



“Esperamos impulsionar projetos que já façam a diferença na vida das pessoas. Os selecionados ampliarão suas ações e atendimentos, fortalecendo o impacto positivo que já exercem na comunidade em que atuam”, explica Flávia Peres Lima, presidente do Instituto Terra Firme.



Inscrições abertas:



Organizações interessadas têm entre os dias 17 de janeiro de 2024, a partir das 17 horas (horário de Brasília) e 25 de fevereiro de 2024 para realizar inscrições gratuitas (CLIQUE AQUI)



Observações Importantes:

As propostas devem apresentar um plano de execução robusto, incluindo orçamento, cronograma de atividades e métodos de verificação do cumprimento das ações. As organizações selecionadas terão até 12 meses para implementar as iniciativas propostas.



Mais Informações:

Para obter mais detalhes sobre o Instituto Terra Firme e suas iniciativas (CLIQUE AQUI)