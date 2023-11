Instituto Terra Firme será lançado em Salvador | A TARDE

Com a missão de combater a fome e a insegurança alimentar, incentivar a educação, o empreendedorismo, o esporte, a arte e a cultura, além de combater a violência contra a mulher e a preservação da biodiversidade, o Instituto Terra Firme será lançado, em Salvador, na próxima semana.

O evento de lançamento, que promete marcar a trajetória de solidariedade na Bahia, vai ocorrer na segunda-feira, 6, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

Para Augusto Lima, fundador do Terra Firme, o compromisso da instituição vai além do combate à fome. Abrindo portas para ações filantrópicas que abraçam diversas causas sociais, o evento de lançamento será exclusivo para convidados e contará com a presença do governador do estado, Jerônimo Rodrigues.