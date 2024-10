Integrante do Baralho do Crime é baleado em operação policial na Bahia

Armas apreendidas na ação - Foto: Divulgação | SSP

A operação policial que mirou o envolvido na morte do policial federal Lucas Caribé no bairro de Castelo Branco, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 4, também deixou ferido um traficante em Santa Cruz Cabrália, no Sul. da Bahia. Os dois alvos da operação integram o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Alvo da operação em Salvador, Thiago Santos da Silva, o "Scoob", estava escondido no bairro de Castelo Branco e durante ações de inteligência atirou contra as equipes policiais. Ele foi morto.

Com ele os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, carregador e munições. Varreduras estão sendo realizadas na região com o objetivo de localizar outros integrantes da facção.

Já em Santa Cruz Cabrália, Emanuel Santos Morais, o "Neto", foi alcançado na noite de quinta-feira, 3. Guarnições da RONDESP Extremo Sul realizavam patrulhamento de rotina no bairro do Geraldão quando localizaram homens armados.

Houve confronto e Neto acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido e está no hospital, ainda vivo. Com ele foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, carregador e munições. Outro integrante da facção foi preso durante a ação. Com ele foram localizados uma pistola, carregador e munições.

Os foragidos da Justiça e integrantes de facções Thiago Santos da Silva, o "Scoob", e Emanuel Santos Morais, o "Neto" ocupavam as cartas 10 e 9 de Espadas, respectivamente, do Baralho do Crime da SSP. Neto publicava vídeos com armas nas redes sociais (confira abaixo).

"Combater as facções é a nossa prioridade. Chegamos às marcas, depois destes dois flagrantes, de 59 fuzis apreendidos e 18 integrantes do Baralho do Crime localizados em 2024. Seguiremos trabalhando firme, ampliando as ações de inteligência e reforçando a repressão qualificada", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

ERRATA E ATUALIZAÇÃO: A SSP-BA inicialmente afirmou que 'Scoob' estava vivo e 'Neto morto. Horas depois, atualizou a informação. O foragido Neto ficou ferido em confronto, mas está vivo, no hospital. Scoob ficou ferido, foi socorrido, mas não resistiu