Integrantes de facção morrem após confronto com a PM em Itinga | A TARDE

Três homens morreram após entrarem em confronto com a Polícia Militar (PM-BA), na noite desta segunda-feira, 3, no bairro de Itinga, no município de Lauro de Freitas, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontam que o trio de criminosos seria integrante de uma facção criminosa com atuação no tráfico de drogas da região. A troca de tiros ocorreu na localidade da Rua Ribeira do Amparo.

Após serem baleados, os indivíduos ainda teriam sido socorridos e levados para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiram aos ferimentos. Não houve mais detalhes se mais criminosos participaram do confronto.



Com o trio de suspeitos, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma submetralhadora de calibre 9mm, uma réplica de arma de fogo e porções de drogas.

Publicações relacionadas