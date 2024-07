Internacional Travessias é multada em R$ 300 mil pela Anvisa; entenda

Empresa foi notificada acerca da situação e ainda cabe recurso - Foto: Divulgação

A empresa Internacional Travessias, responsável pela péração e gestão do sistema do ferry-boat, foi multada em R$ 300 mil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A condenação seria em decorrência das condições de limpeza e desinfecção nos ferrys Ivete Sangalo e Dorival Caymmi.

De acordo com a Anvisa, ao Bahia Notícias, foram detectadas "falhas no processo de limpeza e coleta de lixo da embarcação Doryval Caymmi", "falha no controle de vetores dessa mesma embarcação", "condições higiênico-sanitárias insatisfatórias na embarcação Ivete Sangalo sanitários e armários de guarda-coletes" e "falhas no controle de vetores da embarcação acima".

A empresa foi notificada acerca da situação e ainda cabe recurso. Por conta do ocorrido, uma nova embarcação deverá integrar a operação do sistema de ferry-boat.

Em ato publicado pela Secretaria de Infraestrutura, ficou definida a contratação da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgeprom) para a realização de uma consulta técnica especializada. A contratação faz parte do escopo da chamada "pré-qualificação internacional" anunciada pela Seinfra.