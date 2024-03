Internado há 50 dias: morre na Bahia homem que sofreu acidente de moto | A TARDE

Um homem que estava internado há 50 dias, morreu na manhã desta quinta-feira (07), no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. O motociclista Samuel Batista do Espírito Santos, foi vítima de um grave acidente ocorrido em Itabuna no último dia 21 de janeiro.

De acordo com informações da imprensa local, a moto pilotada por Samuel colidiu violentamente em um poste de iluminação na Av. Ilhéus, no Centro da cidade. Gravemente ferido e inconsciente, ele foi socorrido e encaminhado para o HBLEM, onde estava internado desde então.

A confirmada da morte foi dada por familiares, que divulgaram uma Nota de Pesar nas redes sociais. Não há informações sobre onde ocorrerá o velório e entrevero do motociclista.