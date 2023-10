"Investimento necessário", destaca Werner sobre entrega de novas armas | A TARDE

O secretário de segurança Pública, Marcelo Werner, comentou nesta segunda-feira,16, em conversa com o Portal A TARDE, sobre a importância da entrega dos novos armamentos que visam fortalecer as forças de segurança que atuam na Bahia e aumentar o combate às organizações criminosas que têm causado essa onda de violência em todo o Estado. A entrega de 590 fuzis calibre 5.56 e 1.075 pistolas glocks aconteceu durante solenidade no Quartel Geral da Polícia Militar da Bahia, no Largo dos Aflitos, em Salvador. O Governo da Bahia investiu mais de R$ 11,4 milhões na aquisição dos armamentos.

“A polícia, as forças de segurança do Estado e federais estão trabalhando de forma integrada com a realização de operações e de investigações semanais, aquela que a gente fala, a investigação, a repressão qualificada. Essas ações de inteligência são os que vão nortear o nosso policiamento. Vamos nos empenhar cada vez mais as ações de enfrentamento, as ações de investigação, de inteligência, a fim de desarticular as facções. As facções são as grandes responsáveis pela grande violência que a gente vê, não só na capital, mas na região metropolitana através da disputa entre elas, através da violência que elas aplicam.

De acordo com Werner, os investimentos desse tipo são fundamentais para que não haja o investimento apenas no efetivo. "Como eu falo, até o meio do ano que vem são 4.500 novos policiais, os policiais da reserva chegam agora já no mês de outubro, os 700 policiais da reserva que a gente reconvocou, policiais militares e bombeiros, e agora vem mais uma entrega, uma entrega de armamento, uma entrega de ambulância, de unidade móvel de atendimento à saúde, são unidades que são principalmente utilizadas para a Polícia Militar, mas que acabam também prestando serviço ao cidadão”, destacou. “Um investimento grande em armamento, sim, porque é necessário a gente dar as condições de trabalho, a gente dar as melhores condições de trabalho possíveis aos policiais, então hoje a gente faz uma entrega aqui, a maior compra”, acrescentou.

E emendou: “estas armas vão ser utilizadas pelos policiais que estão na rua, então, uma grande gama de investimento para dar melhor condição também, mais segurança, mais proteção ao nosso policial, é lógico que a orientação, como eu sempre digo, é de preservação da paz, preservação da ordem, de preservação da vida, mas no entanto vocês têm visto, têm noticiado como tem sido a reação em especial no policiamento ordinário, são mais de 200 viaturas alvejadas em dois anos e meio, são mais de 150 policiais feridos em razão dessa violência que as facções tentam implementar no nosso estado”, frisou Werner.

Os fuzis da marca Iwi Arad de última geração possuem diferentes tipos de mira. Já as 1.075 pistolas Glock são do modelo 22, geração 5, calibre.40.

Os armamentos serão distribuídos em unidades dos Comandos de Policiamento Especializado (CPE), em Missões Especiais (CPME), de Apoio Operacional (CPAp), de Policiamento Rodoviário (CEPR), Comandos de Policiamento Regionais da Capital (CPR BTS, Atlântico, Central e RMS) e nos CPRs de Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Itaberaba, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas.