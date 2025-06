Ipac realiza requalificação de prédio histórico da Junta Comercial

Prédio da Junta Comercial da Bahia foi inaugurado há 175 anos. - Foto: Fernando Barbosa | IPAC

O prédio histórico da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) está passando por uma reformulação completa. A iniciativa é do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

A obra de requalificação tem investimento de mais de R$ 9 milhões do Governo do Estado e contempla, desde a demolição de estruturas comprometidas, até a implantação de sistemas modernos de infraestrutura elétrica, lógica, hidrossanitária e de climatização.

Situado no bairro do Comércio, em Salvador, o edifício é considerado um dos mais importantes exemplares da arquitetura eclética na região, compondo o cenário urbano do centro antigo da capital baiana, com relevância artística, cultural e histórica.

O prédio, inaugurado em 1850, fica localizado ao fundo da Associação Comercial da Bahia, integra a poligonal de tombamento do Conjunto Urbano e Arquitetônico da Cidade Baixa de Salvador, protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), desde 2008.

"Investir na conservação de edifícios como o da Junta Comercial é reafirmar o compromisso do Estado com a memória e a identidade do povo baiano. A revitalização garante o uso adequado desses espaços e contribui para o desenvolvimento urbano com respeito ao patrimônio histórico", afirma o diretor do Ipac, Marcelo Lemos.



A requalificação, promovida pelo Ipac, é parte dos esforços do Governo da Bahia para a preservação e valorização do patrimônio público estadual, garantindo o uso contemporâneo de imóveis históricos sem descaracterizar sua essência arquitetônica.

Entre os serviços realizados estão escavações para construção de cisternas e poço de elevador, montagem de escadas metálicas, instalação de forros de gesso e pisos em granito, impermeabilização das áreas molhadas e fachadas, recuperação de elementos arquitetônicos e decorativos, além de pintura e acabamentos com materiais de alta durabilidade.

Um dos destaques do processo foi a atenção dada à valorização da fachada histórica, com a restauração de rebocos, sacadas, balaústres e demais elementos originais que compõem o estilo eclético do prédio. A obra também contou com a instalação de redes de condicionadores de ar e modernização dos sistemas internos, tornando o edifício mais funcional e adaptado às necessidades atuais.