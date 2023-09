Iphan libera R$ 1 mi de recurso para restaurar Convento Santo Antônio

O Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan) liberou R$ 1 milhão para o projeto executivo de restauração e conservação do Convento Santo Antônio, em São Francisco do Conde, afirmou a deputada federal Ivoneide Caetano (PT-BA) em sua página em uma rede social, nesta quarta-feira, 6.

"Hoje temos uma novidade muito boa, não só para a população franciscana, mas para toda Bahia: conseguimos a liberação do recurso para dar início ao projeto", disse a parlamentar.



Em maio, Ivoneide Caetano se reuniu com o presidente do Iphan, Leandro Grass, para tratar sobre o tema. "Foi uma pauta trazida pelo bispo Dom Dirceu. É um patrimônio histórico, do Século XVII, que é de toda a região, não só de São Francisco do Conde", concluiu a deputada.