Irmãos gêmeos de 2 anos morrem atropelados pelo próprio pai na Bahia

Homem não tinha carteira de habilitação - Foto: Reprodução | Redes sociais

Irmãos gêmeos de dois anos morreram após serem atropelados pelo próprio pai na zona rural de Casa Nova, no norte da Bahia, nesta segunda-feira, 11. Segundo a Polícia Civil, o pai das crianças afirmou que o veículo teve uma pane mecânica. Ele não tinha carteira de habilitação.

Segundo a polícia, o pai dos meninos não conseguiu frear ou desviar o veículo que atingiu os gêmeos. As crianças ficaram impensadas na parede do imóvel. A mãe das crianças também foi atingida, conforme informações do g1 Bahia.

Leia mais

>> Idoso que não recebia salário há 17 anos é resgatado na Bahia

>> Mulher é encontrada morta no norte da Bahia com ferimentos na cabeça



No momento do ocorrido, os gêmeos Gael Ravi Alves dos Santos e Cael Levi Alves dos Santos estavam acompanhados da mãe, próximo a casa da família aguardando a chegada do pai.

A mãe sofreu fraturas em uma das pernas e vai passar por cirurgia. O pai foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor sem CNH ou permissão para dirigir.