Irmãos morrem e um homem fica ferido após serem baleados na Bahia

Irmãos estavam indo para uma festa de Natal com o amigo - Foto: Reprodução | Arquivo pessoal

Três irmãos morreram e outro homem ficou ferido após serem baleados dentro de um carro na madrugada desta quarta-feira, 25, no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Adailton Paula da Silva, Ademilson Paulo da Silva e Antônio Marcos dos Anjos Silva.

Segundo familiares, os irmãos estavam indo para uma festa de Natal com um amigo, quando foram surpreendidos pelos disparos. O outro homem que ficou ferido foi encaminhado para uma unidade de saúde e não corre risco de morte.

De acordo com a PC, os irmãos foram mortos por pelo menos oito homens encapuzados que, armados de pistolas e fuzis, dispararam várias vezes contra as vítimas. A autoria e motivação do triplo homicídio será investigada pela delegacia de Porto Seguro.

De acordo com o g1, o velório dos irmãos vai acontecer nesta quarta-feira, a partir das 18h, e o sepultamento, na quinta-feira (25), às 7h30, no distrito de Vera Cruz.