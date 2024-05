Itaú abre mais de 180 vagas para lideranças femininas | A TARDE

Em busca de maior diversidade no ambiente corporativo, o Itaú Unibanco abriu mais de 180 vagas para cargos para lideranças femininas, lançando a plataforma +Mulheres +Liderança. Os cargos vão de Executiva de Meios de Pagamento a Coordenadora de Engenharia Machine Learning, abrangendo todo o país nos segmentos de Banco de Atacado e Banco de Varejo.

Para se inscrever, as interessadas devem acessar o portal do Itaú Unibanco. Será possível enviar a inscrição enquanto o número total de vagas ainda forem sendo preenchidas.

De acordo com informações do banco, a meta é ter 35% a 40% de mulheres em cargos de liderança até o ano que vem, assim como o compromisso de ter o número de 50% de suas contratações dentro do mercado de trabalho feminino.

Em fevereiro de 2024, o Itaú registrou 54,1% de mulheres nos seus quadros e 35,4% somente nos cargos de liderança, honrando a primeira etapa do compromisso com a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Além disso, realizou 53,1% das contratações com mulheres.

Benefícios

- Vale-refeição,

- Vale-alimentação,

- Vale-transporte,

- Assistência médica,

- Assistência odontológica,

- Auxílio-creche,

- Seguro de vida,

- Gympass e Totalpass.